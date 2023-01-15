تركيا تجني أكثر من 21 مليار دولار من صادرات الملابس في 2022

تركيا تجني أكثر من 21 مليار دولار من صادرات الملابس في 2022

مصنع ملابس في تركيا
Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 - 11:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - بلغت عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة 21.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وهي أعلى قيمة صادرات للقطاع على الإطلاق.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجلت رقما قياسيا خلال 2022.

وحققت صادرات الملابس الجاهزة، نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2021.



يذكر أن إجمالي الصادرات التركية بلغت قيمتها 23 مليار دولار في ديسمبر 2022، محققة نموا بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت ألمانيا القائمة بـ 3.6 مليارات تلتها إسبانيا بـ 2.6 مليار ثم المملكة المتحدة بملياري دولار.

وصدّر قطاع الملابس الجاهزة التركية منتجاته إلى 215 دولة ومنطقة، وبذلك استحوذ القطاع على نسبة 8.3 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.

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