ابرز اهتمامات الصحف التونسية

" لا خيار غير هذه الطريق الثالثة " و"14 جانفي في مهب الأوهام " و"الاحتجاج السلمي والأولويات الوطنية " مثلت أبرز عناوين بعض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 15 جانفي 2023 .





أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 15 جانفي 2023





لاخيار غير هذه الطريق الثالثة

(جريدة الصحافة)

"خرجت كل البقايا صباح أمس السبت 14 جانفي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة للاحتفاء بما تبقى من ثورة 14 جانفي في الذكرى 12 ...بقايا الاخوان على بقايا اليسار على بقايا اليمين زائد ما تبقى من حزب التحرير أو فصيل منه زائد بقايا ائتلاف الكرامة ..وقد اتفقوا جميعهم أوهم اجتمعوا من حول شعار واحد يطالب باسقاط منظومة الحكم وبرحيل قيس سعيد "

"وكما هو معلوم فان المنظمة الشغيلة بصدد التهيؤ لاطلاق مبادرة انقاذ وطني ووضع خارطة طريق لانهاء الأزمة السياسية بالتشارك مع عدد من المنظمات الكبرى على غرار عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى شخصيات سياسية وخبراء اقتصاديين .ولم يخف الأمين العام خوفه من أن لا يتفاعل الرئيس قيس سعيد مع مبادرة الاتحاد ففي هذه الحال والكلام للأمين العام سنلجأ الى احتلال الشوارع والتصعيد الاحتجاجي في كل القطاعات "..

"لقد مرت حفلة 14 جانفي بسلام ولم تجد المعارضة من ينصت اليها في دعوته اسقاط المنظومة ورحيل قيس سعيد لعدم مصداقية هذه المعارضة ولعدم استعداد التونسيين للعودة الى ما قبل 25 جويلية ...لكن المعركة القادمة ستكون صعبة على تونس وعلى الرئيس وعلى مؤسسات الدولة وعلى كل القطاعات الحيوية وما نرجوه حقيقة هو أن يتفاعل قيس سعيد مع مبادرة الاتحاد وشركائه وأن ينتمي باسم الشعب الى هذه المبادرة فقد يكون الخلاص على هذه الطريق الثالثة "

"وعلى الرئيس أن يختبر هذه الطريق وأن يجرب المشي عليها وقد يتفاجأ حين يكتشف أنها الطريق التي غفل عنها من زمان ولا خيار في الواقع غير هذه الطريق الثالثة ".





14 جانفي في مهب الأوهام

(جريدة الصباح)

"بين الانكار والتأييد وعلى وقع مزيد الانقسامات والأزمات أطفأت تونس أمس شمعة أخرى في الذكرى الثانية عشرة لثورة 14 جانفي ولكن دون أن تسجل أهدافا تذكر على مسار الديمقراطية المؤجلة ..ولعلنا لا نبالغ اذا اعتبرنا أن الحدث كان فرصة أخرى ضائعة لاعادة ترتيب الأولويات ودفع المخاطر في بلد أصبح رهينة ورطة السلطة ومأزق المعارضة "

"والأرجح أن في غياب اتحاد الشغل عن موعد الأمس ما يفترض أن هناك أكثر من رسالة أرادت المنظمة الشغيلة ارسالها في هذه المرحلة لعل أهمها أنها لا تزال تحافظ على شعرة معاوية بين قلعة حشاد وقرطاج وتجنب المهالك وهي كثيرة لعل وعسى "

"ندرك جيدا أن التحدي الذي يحاول سعيد مواجهته في الأيام القليلة القادمة مرتبط بكسب رهان المحطة الانتخابية الثانية للانتخابات التشريعية وتجاوز صفعة نتائج الدورة الأولى في 17 ديسمبر الماضي عنوان الثورة التي يسعى سعيد لفرضها على الجميع بكل الطرق "

" والأكيد أن كسب هذا الرهان لا يتوقف عند حدود النفخ في نسبة المشاركة في الموعد الانتخابي القادم ولكن في تقديم الحلول والبدائل التي يحتاجها التونسيون للخروج من دائرة الضياع ...أخيرا وليس آخرا لو كانت ثورة 14 جانفي طفلا لكان اليوم بلغ مرحلة المدرسة الاعدادية التي يحتاج فيها لكل ظروف التنشئة والتعليم والصحة والأمان لتحمل المسؤولية والراية مستقبلا فهل فشلنا في تأمين مستقبل جيل الثورة "





الاحتجاج السلمي والأولويات الوطنية

(جريدة الشروق)

"الآن وقد انتهت هذه التظاهرات التي أريد لها علنا وسرا أن تكون مظاهرات اسقاط النظام ودون تحقيق الهدف الذي خرج له المحتجون ، هل آن الآوان ليفكر الجميع سلطة ومعارضة في الأولويات الوطنية الكبرى والتي تهدد الجميع بالغرق.ليس هناك الآن أولوية تفةوق أولوية الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي ، وهذه لن يقدر عليها رئيس الجمهورية وحده مثلما أن المعارضة عليها أن تقدم برامج واقعية يمكن تقود الى اصلاح اقتصادي شامل ، ان ما يقول اليوم أن لديه برامج فعلية أن يعمل على فرض الاستماع اليها وأن يحشد من أجل الضغط لتنفيذ اصلاحات شاملة "

"ما نلاحظه منذ فترة أن الرئيس والمعارضة وبرغم الاختلافات العميقة بينهما وحالة القطيعة التامة الا أنهما يشتركان في التحرك في ذات المربع ، ألا هو المربع السياسي ، فشعارات المتظاهرين في الذكرى 12 للثورة لم تتجاوز المربع السياسي وكل الاطلالات الاعلامية لرئيس الدولة هي اطلالات ذات محتوى سياسي وهذا المربع هو الذي ندور فيه أيضا منذ العام 2011 ، والسبب يبدو على درجة من الوضوح بالنسبة الينا ، النخبة السياسية في تونس ليست لها برامج اقتصادية ثورية تغير وجه تونس تغييرا جذريا ."

"نحن الآن في أمس الحاجة الى التفكير الشامل والى النظرة الشمولية للوصول الى الأفكار الأولى المؤسسة للجمهورية الجديدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .واذا ما تأخرنا أكثر فاننا جميعا لن نساهم الا في مزيد من الغرق في مستنقع التأخر والتخلف الشامل .وأولى شروط هذا التفكير الشامل هو التحرر من المربع السياسي ،ليس بالتسليم لفرد أن يحكم الدولة بمفرده ، ولكن بتقديم تنازلات من الطرفين ، والنقد الذاتي والاعتراف بالأخطاء من قبل الجميع .هذا هو الطريق الأول والشرط الذي لا بد منه من أجل حسم المسألة السياسية واستكمال أركانها التي مازالت معطلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية "



