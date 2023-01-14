أخفقت المبارزة ياسمين دغفوس في اقتلاع مقعد مع "الكبار" في جدول الـ 64 لجائزة تونس الكبرى للسيف الحاد (الصابر)، المقامة بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس من 13 الى 15 جانفي الجاري.



وقدمت المبارزة ياسمين دغفوس في أول مشاركة دولية لها هذا الموسم بعد العودة من إصابة مردود مشرف محققة انتصارات باهرة في المجموعة قبل أن تنهزم في جدول قبل 64 ضد لاعبة من هونغ كونغ بنتيجة 12 - 15 بعدما كانت قريبة جدا من الدخول مع الكبار في الجدول النهائي .

وفي ذات السياق، انسحبت المبارزة ألفة الحزامي منذ بطولة المجموعات بعد تحقيقها لفوز وحيد في حين كانت الفرصة سانحة للمواهب الصاعدة للاحتكاك بالمستوى العالمي والاولمبي على غرار عائشة بوعجينة وفادرة العاصمي وآمنة الحضري وياسمين الحاج علي وسيرين الخميري، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني ابراهيم بن سويسي.



وتختتم غدا الاحد فعاليات جائزة تونس الكبرى للسيف الحاد (الصابر) حيث ستكون تونس ممثلة مع كبار اللعبة في جدول الـ 64 بالمبارز أحمد الفرجاني في صنف الذكور.



