قرمبالية: إيقاف 3 أشخاص من أجل تكوين وفاق إجرامي ومسك قوارير 'مولوتوف'

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 20:07 قراءة: 0 د, 43 ث
      
ذكرت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية (ولاية نابل) أذنت بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل تكوين وفاق إجرامي ومسك وحيازة قوارير حارقة.

واوضحت الوزارة ان قرار الاحتفاظ صدر إثر حجز الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرمبالية (ولاية نابل) كمية من الزجاجات الحارقة "مولوتوف" عمد المظنون فيهم إلى إخفائها داخل سيارة أحدهم.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة أذنت اليوم بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم من أجل "تكوين وفاق إجرامي قصد الإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وبثّ الرعب في صفوف المواطنين ومسك وحيازة قوارير حارقة قصد الاعتداء على مأموري الضابطة العدلية".

ونشرت الوزارة مع بلاغها صورا للمشتبه فيهم وللقوارير المحجوزة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة ان المصالح الأمنية توفرت على معلومات مفادها سعي بعض الأطراف إلى تحريض عدد من المراهقين والقصّر وذوي السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب ببعض الأحياء الشعبية مضيفة انه يجري العمل قصد القبض عليهم وإحالتهم على العدالة.

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