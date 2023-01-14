الملعب القابسي ينسحب من مسابقة كأس تونس لكرة القدم

أعلن الملعب القابسي اليوم السبت انسحابه من مسابقة كأس تونس لكرة القدم نسخة فرحات حشاد.

وأورد الملعب القابسي في مراسلة وجهها الى الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ " أسبابا قاهرة خارجة عن نطاقه " هي التي دفعت بالانسحاب من كأس تونس.

يذكر أنّ الملعب القابسي كان من المقرر أن يلاقي غدا الأحد، خارج ميدانه فريق الشبيبة الرياضية بالعمران لحساب الدور التمهيدي الأول.



