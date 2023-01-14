الملعب القابسي ينسحب من مسابقة كأس تونس لكرة القدم

الملعب القابسي ينسحب من مسابقة كأس تونس لكرة القدم

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 19:17 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن الملعب القابسي اليوم السبت انسحابه من مسابقة كأس تونس لكرة القدم نسخة فرحات حشاد.
وأورد الملعب القابسي في مراسلة وجهها الى الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ " أسبابا قاهرة خارجة عن نطاقه " هي التي دفعت بالانسحاب من كأس تونس.
يذكر أنّ الملعب القابسي كان من المقرر أن يلاقي غدا الأحد، خارج ميدانه فريق الشبيبة الرياضية بالعمران لحساب الدور التمهيدي الأول.

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