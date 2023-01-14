قال القيادي بحزب العمال عمار عمروسية اليوم السبت "ان البلاد التونسية تمرّ حاليا بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تنذر بانفجار اجتماعي ستكون له عواقب وخيمة" وفق تقديره.

واضاف عمروسية في تصريح لمكتب "وات" بقفصة ، أن تونس في وضع مالي واقتصادي خانق مما يطرح تجدد المسار الثوري معتبران ما تشهده هذه الفترة من دعوات إلى الحوار دليل على عمق الازمة.



واشار الى وجود "انفلات كبير في غلاء الاسعار" نتيجة تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي المنادية برفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وتجميد برلمج الانتداب والتشغيل.



وأشار عمروسية ان الاحتفال بالذكرى 12 للثورة ينتظم هذه السنة بطعم المرارة خاصة وان تونس تعيش استبدادا زاحفا شعبويا للسلطة الحالية مضيفا ان الساحات العامة هي ملك للشعب التونسي بالرغم من توجه النظام نحو التضييق على الحقوق والحريات وفق توصيفه .

يذكر ان عددا من أنصار حزب العمال بولاية قفصة نفذوا اليوم السبت أمام السوق المركزية بالجهة وقفة احتجاجية احتفالا بذكرى الثورة منددين بغلاء الاسعار ومعبرين عن معارضتهم لنظام الحكم الحالي .

إبراهيم



