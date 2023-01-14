شهدت قرية الرميثة الحدودية من معتمدية تمغزة، التابعة لولاية توزر، مساء امس الجمعة، احتجاجات ليلية تظاهر خلالها عدد من شباب المنطقة وقاموا بغلق الطريق الرئيسية المؤدية الى الحدود الجزائرية، مطالبين بتوفير مرافق عامة وتحسين الخدمات وتمكين أبناء الجهة من التشجيعات لبعث المشاريع الفلاحية، وفق ما افاد به احد سكان المنطقة.



وكانت الاحتجاجات سلمية وعفوية، وتم التدخل من أجهزة الامن دون حصول مواجهات بين الطرفين، وفق ذات المصدر الذي بين ان الشباب المحتج طالب بتشجيع أبناء المنطقة باستصلاح نحو 236 هكتارا من الأراضي الفلاحية وبحفر بئر تساهم في دعم النشاط الفلاحي وتوفير موارد الرزق للأهالي، باعتبار غياب فرص التشغيل، مشيرا الى انه يوجد بالمنطقة حوالي 90 شابا عاطلا عن العمل، نسبة هامة منهم من أصحاب الشهادات الجامعية.



ولفت الى أن المنطقة تفتقر لعديد المرافق على غرار البنية التحتية للطرقات ومركز للصحة الأساسية وفضاءات للطفال والشباب، داعيا الى انشاء ملعب حي ودار شباب على غرار مناطق ريفية أخرى من نفس المعتمدية.



وعن أسباب الخروج ليلا، أوضح المصدر ذاته أنها تأتي في سياق التحركات التي تشهدها مناطق بالبلاد، ملاحظا أن رجال الامن تحاوروا مع المحتجيين دون اية حوادث تذكر.





