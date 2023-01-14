سيدي بوزيد: ملتقى حول الحياة السياسية والمدنية ببادرة من جمعية "نحن نقوم"

مثل الاهتمام بالحياة السياسية والمدنية وتحديدا دستور 2022 موضوع ملتقى انتظم اليوم السبت بسيدي بوزيد ببادرة من جمعية "نحن نقوم" (we do) بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والإدارات العمومية والمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة.



وأوضحت رئيسة جمعية "نحن نقوم" في تصريح ل"وات" ان هذا الملتقى يندرج في إطار مشروع "معا نصنع القرار" الممول من المعهد الجمهوري الدولي والذي تضمن أيضا تنظيم مقاهي سياسية في 14 معتمدية ودورة تكوينية ل56 شابا للقيام باستبيان حول مدى الاطلاع على دستور 2022



وأشارت إلى أن الملتقى يتضمن بالأساس تقديم نتائج الاستبيان الذي شمل 6 آلاف شخص من مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة ذوي الإعاقة والمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي وفئة الشباب.



وتمت خلال الملتقى الإشارة إلى عدم اطلاع أكثر من 88 بالمائة من المستجوبين على الدستور الجديد حيث اكد 5314 مستجوبا جهلهم بمحتوى دستور 2022 مقابل 684 مستجوبا أشاروا إلى معرفتهم به.



وذكر اغلب المستجوبين أن الشأن السياسي ليس في طليعة اهتمامات المواطنين بل كان الوضع الاقتصادي وتحديدا فقدان العديد من المواد الأساسية هو الشاغل الرئيسي لهم.



وتم التاكيد خلال تدخلات الحضور على وجود تقصير في التعريف بالدستور الجديد، مما ساهم في مزيد عزوف العديد من الفئات الاجتماعية وخاصة الشباب والمرأة الريفية عن المشاركة في الحياة السياسية والمدنية واكبر دليل على ذلك نسبة المشاركة الضعيفة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية ديسمبر الماضي.



ومن جهتهم، أكد عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية أنهم سيعملون على تشريك مختلف الفئات الاجتماعية في الشأن السياسي من خلال إعداد برامج تستجيب لتطلعاتهم وتضمن مختلف حقوقهم وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



شوقي



