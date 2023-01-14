جائزة تونس الكبرى للسيف الحاد (الصابر): المبارز أحمدالفرجاني مع ال"كبار " في الجدول 64

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن احمد الفرجاني من اقتلاع مقعد مع ال"كبار" في جدول الـ 64 لجائزة تونس الكبرى للسيف الحاد (الصابر)، المقامة بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس من 13 الى 15 جانفي الجاري، اثر تحقيقه لأربعة انتصارات في دور المجموعات ليضرب موعدا غدا الاحد في جدول الـ 64 .
وفي ذات السياق، قدم المبارز امان الله الحميصي مردودا مشرفا ، رغم نقص الخبرة، حيث تمكن من تحقيق 3 انتصارات دور المجموعات أهلته لحجز مقعد في جدول 128، قبل أن ينهزم بفارق نقطة وحيدة 14/15 أمام المبارز المجري طاماس.
وكان المدرب الوطني صهيب السكراني منح الثقة للعناصر الوطنية الشابة على غرار ضياء بن منصور ياسين وشيوشة عزيز الشارني عزيز كواش ارسلان الزموري وريان الستيتي لكسب الخبرة والاحتكاك بمدارس عالمية واولمبية عريقة في سيف السابر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259976



En continu...

Toutes les news...
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
السبت 14 جانفي 2023 | 22 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:27 15:06 12:35 07:31 06:00
Babnet
15°
 Babnet18° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1220°-918°-1020°-1021°-12
  • Avoirs en devises
    22784,6

  • (13 jan)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,32957 DT        1$ =3,09406 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 jan)   1685,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   