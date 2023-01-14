تمكن احمد الفرجاني من اقتلاع مقعد مع ال"كبار" في جدول الـ 64 لجائزة تونس الكبرى للسيف الحاد (الصابر)، المقامة بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس من 13 الى 15 جانفي الجاري، اثر تحقيقه لأربعة انتصارات في دور المجموعات ليضرب موعدا غدا الاحد في جدول الـ 64 .

وفي ذات السياق، قدم المبارز امان الله الحميصي مردودا مشرفا ، رغم نقص الخبرة، حيث تمكن من تحقيق 3 انتصارات دور المجموعات أهلته لحجز مقعد في جدول 128، قبل أن ينهزم بفارق نقطة وحيدة 14/15 أمام المبارز المجري طاماس.

وكان المدرب الوطني صهيب السكراني منح الثقة للعناصر الوطنية الشابة على غرار ضياء بن منصور ياسين وشيوشة عزيز الشارني عزيز كواش ارسلان الزموري وريان الستيتي لكسب الخبرة والاحتكاك بمدارس عالمية واولمبية عريقة في سيف السابر.



