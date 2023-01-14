أفاد محي الدين لاغة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وعضو وفد الرابطة المشارك في اجتماعات لبلورة مشروع "مبادرة إنقاذ للبلاد" ، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية لم تتفاعل بعد لا بالرفض ولا بالقبول مع مشروع هذه المبادرة.



واكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت على هامش وقفة احتجاجية نظمتها نقابة الصحفيين وعدد من المنظمات الوطنية في اطار احياء الذكرى 12 للثورة التونسية، عدم وجود اية مؤشرات على تفاعل رئيس الجمهورية مع مشروع هذه المبادرة.



ورجح المتحدث أن عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع مشروع المبادرة التي اطلقها اتحاد الشغل بمشاركة رابطة حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد يعود الى انه لم يتم الاتصال رسميا برئيس الجمهورية، معربا عن الامل في أن تتفاعل رئاسة الجمهورية ايجابيا مع ما سيقدم لها في اطار هذه المبادرة.



وذكر المتحدث بأن اجتماعا اوليا انعقد امس الجمعة على مستوى الوفود الممثلة للمنظمات الوطنية الاربع المشاركة في مشروع المبادرة، تم خلاله الاتفاق على ضرورة البدء في صياغة ورقات حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تم الاتفاق، حسب الكاتب العام لرابطة حقوق الانسان على عقد سلسة من اللقاءات الدورية مع تشريك خبراء سيتولون المشاركة في اعداد بعض الجذاذات في انتظار الانفتاح على منظمات وطنية أخرى.



