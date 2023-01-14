في وقفة احتجاجية .. تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد ومناوشات بين أنصارها وأنصار جبهة الخلاص

بدعوة من تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تضم خمسة أحزاب وهي التيار الديمقراطي والجمهوري والعمال والتكتل الديمقراطي والقطب، شارك عدد من أنصار هذه الأحزاب، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى 12 للثورة التونسية، وذلك للمطالبة بالخصوص برحيل رئيس الجمهورية وتجميد مسار 25 جويلية.ورفع المشاركون في هذه الوقفة، شعارات ضد المنظومة القائمة، متهمين الحكومة ب"العجز والتخاذل" في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة، والرئيس قيس سعيّد ب"تركيز منظومة الاستبداد واستفراده بالحكم وهيمنته على كل الصلاحيات دون القدرة على إيجاد حلول للمشاكل الجوهرية التي يعاني منها الشعب التونسي".وقد طالب المحتجون في شعاراتهم بالقضاء على منظومة الفساد والدكتاتورية وبتشكيل حكومة انقاذ وطني وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، إلى جانب التعبير عن رفضهم "الإسلاميين والدساترة". كما رفعوا شعارات الثورة ومن بينها "شغل، حرية، كرامة وطنية".وقال الأمين العام لحزب العمال، حمّة الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن رئيس الدولة "يريد التنكّر لتاريخ 14 جانفي وإرساء نظام استبدادي"، مضيفا قوله "ندعو الشعب التونسي إلى مواصلة المسيرة النضالية ونقول لقيس سعيّد سيكون مصيرك مثل مصير بن علي يوم 14 جانفي 2011".واعتبر أن "الشارع المنظم والمسلّح ببرنامج وأفق واضح، هو الوسيلة الوحيدة والأداة الديمقراطية لإسقاط الاستبداد، وأن أهم نقائص ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي، هي فقدانها لبرنامج بعد إسقاط نظام بن علي"، ملاحظا أن "كل المنظومات المتعاقبة فكرت في السلطة من أجل الامتيازات والمواقع ولم تفكر في الشعب وفي تغيير الخيارات الاقتصادية والاجتماعية".وأضاف أنه "لا يمكن الحديث عن وجود أي مبادرات حقيقية للحوار والإصلاح وأن اللغة الوحيدة للحوار مع قيس سعيّد هي لغة النضال والمقاومة من أجل إسقاط منظومته الاستبدادية"، حسب تعبيره.من جهته قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح ل(وات) "إن الثورة حرّرت شارع الحبيب بورقيبة وأن الأحزاب المشاركة اليوم في مختلف التظاهرات، تؤكد تمسكها بهذه الثورة وأن تونس حاضنة لكل أبنائها"، معتبرا أن "الديمقراطية هي الطريق الوحيد لحل كل المشاكل" وأن "الانقلاب إلى زوال، لأنه أثبت منذ عام ونصف أنه عمّق هذه الأزمة وأوصل البلاد إلى حافة الانهيار"، وفق تقديره.وبعد أن ثمّن تعدّد المبادرات نحو الدفع للحوار والإنقاذ، أشار الشابي إلى أنها "تجتمع على مستوى الهدف وهو رفض الانقلاب والمطالبة بالعودة إلى الديمقراطية"، معربا عن الأمل في أن يكون "خروج كل القوى السياسية المعارضة للرئيس، إلى الشارع اليوم وإجماعها على هدف واحد، خطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى".أما الأمين العام للتيار الديمقراطي، نبيل حجّي، فقد اعتبر أن "الرئيس يجد اليوم نفسه معزولا، بعد أن أكد فشله وفشل مشروعه"، مشيرا إلى أن "الشعب التونسي لن يقبل أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه".وقال حجّي في تصريح ل(وات) "لقد تم منع أنصار أحزاب التنسيقية في الجهات، من التوجه للعاصمة"، مضيفا أن " الشعب هو الذي جاء بسعيّد وأنه قد فهم اليوم أنه ارتكب خطأ جسيما في حق تونس وعليه أن يراجع مواقفه وبالتالي من جاء بقيس سعيّد له السلطة والشرعية والمشروعية ليقول لسعيّد ارحل".من ناحيته ذكر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية، أن الخروج اليوم للشارع "له رمزية تثبيت التاريخ الوطني وهو تاريخ انتصار الثورة التونسية، وفاء لشهدائها ضد محاولة طمس هذا التاريخ، والرمزية الثانية هي الاحتجاج على الوضع الذي تمر به البلاد وبالخصوص الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية الراهنة".وحمل الزاوية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نظام الحكم الحالي بقيادة قيس سعيّد، "مسؤولية ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية عميقة تفرض إيجاد حلول بديلة وفي مقدمتها حكومة إنقاذ اقتصادي وحوار وطني لا يقصي أحدا، من أجل صياغة مسار سياسي جديد يرجع تونس إلى سكة الديمقراطية".واعتبر أن "تعدد المبادرات الحالية وتنوعها، دليل على عمق الأزمة وأن هذه المبادرات لم تنضج بعد ومازالت في طور التشكل، لكن أوضحها هي مبادرة اتحاد الشغل"، من وجهة نظره، موضّحا أنه "يدعم أي مبادرة تكون على أساس الخروج من الأزمة وتكون تشاركية ولا تقصي أحدا ويكون لها أفق لإلغاء المسار الرديء الذي وضعه قيس سعيّد"، حسب تعبير خليل الزاوية.يذكر أن الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، شهدت مناوشات بين أنصار هذه الأحزاب وبعض الموالين للرئيس قيس سعيّد، من جهة، وكذلك مشادات كلامية مع أنصار جبهة الخلاص الوطني التي نظمت، في الوقت ذاته، مسيرة انطلاقا من ساحة الباساج ومرورا بالمسرح البلدي، حيث نظمت أحزاب التنسيقية هذه الوقفة، بالتزامن مع وقفة ثالثة للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.