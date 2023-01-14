الفيفا يعاقب المكسيك بسبب الهتافات العدائية للمشجعين خلال كأس العالم

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 08:40 قراءة: 0 د, 41 ث
      
عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد المكسيكي للعبة بسبب الهتافات العدائية التي أطلقتها جماهير البلاد خلال مباريات في كأس العالم العام الماضي حيث أمره بلعب مباراة بدون جمهور مع تغريمه قدرها 100 ألف فرنك سويسري (108 الاف دولار).

وقال الاتحاد الدولي للعبة في بيان "فرضت لجنة الانضباط بالفيفا غرامة مالية قدرها 100 ألف فرنك سويسري على الاتحاد المكسيكي للعبة وستقام مباراة واحدة دون جمهور بسبب هتافات مشجعي المكسيك خلال مباراتي المكسيك ضد بولونيا والسعودية ضد المكسيك في كأس العالم.
"ستطبق هذه العقوبة على المباراة الرسمية التالية التي سيلعبها منتخب الرجال الأول في إحدى مسابقات الفيفا".
وتمت معاقبة الاتحاد المكسيكي للعبة في عدة مناسبات بسبب هتافات الجماهير التي تسبق ابعاد حراس مرمى المنتخبات المنافسة للكرة عن مرماهم.
وستلعب المكسيك مع جاميكا بلا جمهور يوم 25 مارس في دوري الأمم لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

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