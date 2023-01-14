بطولة العالم لكرة اليد 2023 - نتائج اليوم الثالث

اسفرت مقابلات اليوم الثالث لبطولة العالم لكرة اليد 2023 ( بولونيا - السويد 2023 ) التي جرت اليوم الجمعة عن النتائج التالية
يوم الجمعة
الارجنتين - هولندا 19-29
ألمانيا - قطر 31-27
تونس - البحرين 27-27
المغرب - الولايات المتحدة 27-28
النرويج - مقدونيا الشمالية 39-27
صربيا - الجزائر 36-27
الدنمارك - بلجيكا 43-28
مصر - كرواتيا 31-22
برنامج مقابلات السبت 14 جانفي 2023
مونتنيجرو - إيران
فرنسا - السعودية
البرازيل - أوروجواي
البرتغال - كوريا الجنوبية
السبت 14 يناير 2023
إسبانيا - تشيلي
بولندا - سلوفينيا
السويد - الراس الاخضر
أيسلندا - المجر
يوم الجمعة
الارجنتين - هولندا 19-29
ألمانيا - قطر 31-27
تونس - البحرين 27-27
المغرب - الولايات المتحدة 27-28
النرويج - مقدونيا الشمالية 39-27
صربيا - الجزائر 36-27
الدنمارك - بلجيكا 43-28
مصر - كرواتيا 31-22
برنامج مقابلات السبت 14 جانفي 2023
مونتنيجرو - إيران
فرنسا - السعودية
البرازيل - أوروجواي
البرتغال - كوريا الجنوبية
السبت 14 يناير 2023
إسبانيا - تشيلي
بولندا - سلوفينيا
السويد - الراس الاخضر
أيسلندا - المجر
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