بطولة العالم لكرة اليد 2023 - نتائج اليوم الثالث

اسفرت مقابلات اليوم الثالث لبطولة العالم لكرة اليد 2023 ( بولونيا - السويد 2023 ) التي جرت اليوم الجمعة عن النتائج التالية

يوم الجمعة

الارجنتين - هولندا 19-29

ألمانيا - قطر 31-27

تونس - البحرين 27-27

المغرب - الولايات المتحدة 27-28

النرويج - مقدونيا الشمالية 39-27

صربيا - الجزائر 36-27

الدنمارك - بلجيكا 43-28

مصر - كرواتيا 31-22



برنامج مقابلات السبت 14 جانفي 2023

مونتنيجرو - إيران

فرنسا - السعودية

البرازيل - أوروجواي

البرتغال - كوريا الجنوبية

السبت 14 يناير 2023

إسبانيا - تشيلي

بولندا - سلوفينيا

السويد - الراس الاخضر

أيسلندا - المجر



