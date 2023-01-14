هلال الشابة - منتخب مالي للمحلين وديا صفر - صفر

تعادل هلال الشابة يوم أمس الجمعة في ملعب حمام سوسة مع منتخب مالي لكرة القدم للمحليين بنتيجة 0-0 .وهي ثالث و اخر مباراة تحضيرية لمنتخب مالي للمحليين قبل التحول اليوم الى الجزائر لخوض بطولة امم افريقيا للمحليين التي افتتحت أمس.

وكان منتخب مالي اجرى تربصا بمدينة سوسة تحضيرا لبطولة امم افريقيا (شان- الجزائر 2023 ).وتفوق في اول مباراة ودية له في تربص سوسة على منتخب اوغندا 0-0 ثم فاز في مباراة ثانية على منتخب كونغو الديمقراطية 1-صفر



