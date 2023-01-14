وزير الشباب والرياضة يؤكد حرص سلطة الاشراف على دعم الجامعات الرياضية الفردية

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش حرص سلطة الاشراف على دعم الجامعات الرياضية الفردية والسعي إلى إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز الاشكاليات المادية واللوجستية التي تواجهها.



جاء ذلك خلال جسلة عمل انعقدت بمقر الوزارة في حضور عدد من رؤساء وممثلي الجامعات الرياضية الفردية بمختلف اختصاصاتها، خصصت للتطرق لعرض أهم ملامح استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الرياضة من خلال مرسوم الهياكل الرياضية.



واعتبر الوزير أن الرياضة قطاع حيوي وحق دستوري يستوجب تظافر جهود كل العائلة الرياضية وإيجاد حلول مشتركة مع كل الأطراف المتدخلة لخدمة الرياضيين والرياضة التونسية عامة ورسم توجّه موحّد لتطويرها.



و أشار الى أنّ اللقاءات مع ممثلي الجامعات الرياضية ستساهم في دفع سبل التعاون مع الوزارة، لافتا في ذلك النظر إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة بين الوزارة والجامعات الرياضية لانتداب المتخرجين من المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.



كما شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الاستثمار في قطاع الرياضة وأهميّة تسويق وتنمية السياحة الرياضية ومزيد دعم الديبلوماسية الرياضية الدولية والتواجد ضمن الهياكل الرياضية الدولية.



