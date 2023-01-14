جلسة وزارية تنظر في مشروع مرسوم متعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤوليّة التونسيّة

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 07:24 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في مشروع مرسوم متعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤوليّة التونسيّة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إحكام تنسيق مجهودات وتدخلاّت مختلف الهياكل العموميّة في مجال البحث والإنقاذ بالبحر والتسريع بإيفاء تونس بالتزاماتها الدولية في مجال السلامة البحرية.









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