القصرين : إيقاف 18 شخصا أغلبهم أطفال شاركوا في مناوشات مع وحدات أمنية بحي الزهور

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 07:19 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أوقفت ، الوحدات الأمنية بالقصرين ، 18 شخصا أغلبهم من الأطفال ، شاركو يوم الجمعة، في المناوشات التي جدت بين عدد من شباب وأطفال حي الزهور وسط مدينة القصرين ، وإستدعت أوليائهم للتنبيه عليهم والإمضاء على محاضر إلتزامات وفق مصدر أمني بالجهة.

وكان مفترق ساحة الشهداء بحي الزهور في مدينة القصرين ، شهد عشية يوم الجمعة ، مناوشات بين وحدات أمنية و عدد من الشباب والأطفال الذين أقدموا على حرق الإطارات المطاطية ورشق اعوان الأمن بالحجارة.

و تدخلت الوحدات الأمنية وقامت بتفريقهم وفتحت الطريق .

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