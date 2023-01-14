القصرين : إيقاف 18 شخصا أغلبهم أطفال شاركوا في مناوشات مع وحدات أمنية بحي الزهور

أوقفت ، الوحدات الأمنية بالقصرين ، 18 شخصا أغلبهم من الأطفال ، شاركو يوم الجمعة، في المناوشات التي جدت بين عدد من شباب وأطفال حي الزهور وسط مدينة القصرين ، وإستدعت أوليائهم للتنبيه عليهم والإمضاء على محاضر إلتزامات وفق مصدر أمني بالجهة.



وكان مفترق ساحة الشهداء بحي الزهور في مدينة القصرين ، شهد عشية يوم الجمعة ، مناوشات بين وحدات أمنية و عدد من الشباب والأطفال الذين أقدموا على حرق الإطارات المطاطية ورشق اعوان الأمن بالحجارة.



و تدخلت الوحدات الأمنية وقامت بتفريقهم وفتحت الطريق .



