بطولة العالم لكرة اليد: تعادل المنتخب التونسي مع نظيره البحريني 27 - 27

بطولة العالم لكرة اليد: تعادل المنتخب التونسي مع نظيره البحريني 27 - 27

Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تعادل المنتخب الوطني التونسي مع نظيره البحريني بنتيجة 27 - 27 في لقاء الجولة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها 28 الجارية بالسويد وبولونيا عن المجموعة الثامنة.
وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة البحرين بنتيجة 16 - 15 قبل أن يعود أبناء المدرب باتريك كازال في النتيجة في الشوط الثاني الذي شهد خلال الدقائق الأخيرة أسبقية بلغت 3 أهداف للمنتخب التونسي عجز عن المحافظة عليها.

ويخوض المنتخب التونسي بعد غد الأحد لقاءه الثاني أمام المنتخب البلجيكي قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء الدنمارك بطل العالم يوم الثلاثاء القادم.



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