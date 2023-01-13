بطولة العالم لكرة اليد: تعادل المنتخب التونسي مع نظيره البحريني 27 - 27

تعادل المنتخب الوطني التونسي مع نظيره البحريني بنتيجة 27 - 27 في لقاء الجولة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها 28 الجارية بالسويد وبولونيا عن المجموعة الثامنة.

وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة البحرين بنتيجة 16 - 15 قبل أن يعود أبناء المدرب باتريك كازال في النتيجة في الشوط الثاني الذي شهد خلال الدقائق الأخيرة أسبقية بلغت 3 أهداف للمنتخب التونسي عجز عن المحافظة عليها.



ويخوض المنتخب التونسي بعد غد الأحد لقاءه الثاني أمام المنتخب البلجيكي قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء الدنمارك بطل العالم يوم الثلاثاء القادم.







