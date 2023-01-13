بطولة العالم لكرة اليد: تعادل المنتخب التونسي مع نظيره البحريني 27 - 27

تعادل المنتخب الوطني التونسي مع نظيره البحريني بنتيجة 27 - 27 في لقاء الجولة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها 28 الجارية بالسويد وبولونيا عن المجموعة الثامنة.
وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة البحرين بنتيجة 16 - 15 قبل أن يعود أبناء المدرب باتريك كازال في النتيجة في الشوط الثاني الذي شهد خلال الدقائق الأخيرة أسبقية بلغت 3 أهداف للمنتخب التونسي عجز عن المحافظة عليها.
ويخوض المنتخب التونسي بعد غد الأحد لقاءه الثاني أمام المنتخب البلجيكي قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء الدنمارك بطل العالم يوم الثلاثاء القادم.
وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة البحرين بنتيجة 16 - 15 قبل أن يعود أبناء المدرب باتريك كازال في النتيجة في الشوط الثاني الذي شهد خلال الدقائق الأخيرة أسبقية بلغت 3 أهداف للمنتخب التونسي عجز عن المحافظة عليها.
ويخوض المنتخب التونسي بعد غد الأحد لقاءه الثاني أمام المنتخب البلجيكي قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء الدنمارك بطل العالم يوم الثلاثاء القادم.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259937