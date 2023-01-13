القصرين: قريبا سيتم التدخل في المناطق الغابية التي بها تيبس جراء إنتشار حشرة القلف (رئيس دائرة الغابات)

أفاد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ، يامن حقي أنه سيتم قريبا التدخل في المناطق الغابية التي بها تيبس جراء إنتشار حشرة "القلف" عبر إحداث مشاريع صغرى مدّرة للربح للمتساكنين القاطنين على تخوم الغابات المتضررة (غراسات علفية ، تربية نحل ...) وذلك في إطار برنامج ممول من قبل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بكلفة تقدر ب300 ألف دولار .





وأوضح حقي في تصريح ل(وات ) أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على الثروة الغابية عبر غلقها ومنع الدخول اليها لحمايتها من الرّعي إلى حين تجدّدها طبيعيا ، مبرزا أنه تم مؤخرا تقديم مقترحات للخبراء الممولين للتدخلات العاجلة والأنشطة التي سيتم إحداثها في إطار البرنامج المذكور .



وبخصوص إنتشار حشرة القلف بغابات الجهة ، بين ذات المصدر أن الغابات التي تضررت جراء إنتشار هذه الحشرة هي غابة "خشم الكلب" وغابة "طم صميدة" التي تمسح 5500 هكتار تقريبا إلى جانب غابة درناية 1 وغابة درناية 2 وغابة عين عمارة 1 وغابة عين عمارة 2 بفوسانة ، مشيرا إلى أن نسبة التيبس كانت فيها كبيرة تجاوزت في بعض القطع الغابية ال50 بالمائة من الأشجار التي تضررت .

وذكر في سياق متصل أن التغيرات المناخية في شهر سبتمبر المنقضي والتي تميزت بنزول كميات هامة من الأمطار في شمال الولاية ساهمت بشكل ملحوظ في تحسن الوضعية الصحية لأشجار الصنوبر المتضررة من حشرة القلف "سكوليت " خاصة بغابات "عين أم الجدور" و"عين السلسلة " بمعتمديتي العيون وجدليان.



وسجلت الثروة الغابية بولاية القصرين خلال السنة المنقضية ظهور حشرة "سكوليت" بالمناطق الغابية التي تعرضت للحرائق، وهي حشرة من صنف الخنافس، تصيب أشجار الصنوبر الحلبي بعد إحداث ثقوب مستديرة على أغصانها وسيقانها مما يتسبب في تيبسها وتلفها وموتها .

وللحد من انتشار هذه الحشرة وبغاية تطويقها، ضبطت مصالح دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين مخططا عمليا بالتنسيق مع المصالح المعنية بالإدارة العامة للغابات والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.

وبعد تنفيذ زيارات ميدانية وأخذ عينات وتحليلها مخبريا، في عملية القطع الصحي للأشجار المتضررة من الحشرة ونزع القشور وحرقها من قبل عملة الحضائر الجهوية وأعوان الغابات والقيام بالمداواة الكيميائية خارج الغابة.

يشار الى أن الظروف المناخية الصعبة (الارتفاع الكبير في درجات الحرارة) إلى جانب الحرائق كانت من أهم أسباب إنتشار هذه الحشرة التي ظهرت بغابات "الأجرد" في معتمدية حيدرة سنة 2016 وتم التمكن من السيطرة عليها، كما ظهرت في عديد الدول الأخرى على غرار لبنان وفرنسا منذ سنة 2018 وعادت الى الظهور بغابات القصرين خلال شهر ماي 2021 .

وتمثل الثروة الغابية بولاية القصرين 19 بالمائة من مساحة الغابات بكامل البلاد التونسية، وتصل مساحات غابات الصنوبر الحلبي بالجهة الى 36 بالمائة من مساحات الصنوبر الحلبي بتونس ويبلغ معدل اعمار هذه الأشجار حوالي 150 سنة وهي قادرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة.



