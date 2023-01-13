الكاف: إستكمال اشغال بناء دار الخدمات الإدارية بنبر

Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 - 21:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتهت جميع اشغال بناء دار الخدمات الإدارية بمدينة نبر بولاية الكاف وأصبحت جاهزة للاستغلال لتوفر مجموعة من الخدمات الإدارية لفاىدة المتساكنين وفق المعطيات التي تحصل عليها مراسل وات من بلدية نبر.

وتفيد ذات المعطيات أن المقر يحتوي على ست مكاتب ستخصص لتقديم خدمات إدارية خاصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إضافة إلى مكتب سيقع تخصيصه لتقديم الخدمات المتصلة بالتشغيل لفائدة العاطلين عن العمل أو الراغبين في بعث مشاريع للحساب الخاص.

وسيمكن هذا المكسب الإداري الجديد الذي أنجز بالتعاون بين المجلس الجهوي وبلدية نبر من تقريب الخدمات الإدارية لفائدة متساكني هذه المعتمدية التي تبعد حوالي 30 كلم عن مقر ولاية الكاف والتخفيف عنهم من معاناة التنقل إليها لقضاء شؤونهم الإدارية

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