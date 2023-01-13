بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي دارت اليوم الجمعة:



في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 3-1

في قاعة سيدي بوسعيد

سعيدية سيدي بوسعيد - المستقبل الرياضي بالمرسى3-0

في قاعة البجاوي صفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - مولودية بوسالم 3 - 0





الترتيب ن ل

1 الترجي الرياضي التونسي 6 2

- النادي الرياضي الصفاقسي 6 2

3- سعيدية سيدي بوسعيد 3 2

- المستقبل الرياضي بالمرسى 3 2

5- النجم الرياضي الساحلي 0 2

- مولودية بوسالم 0 2





