بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج الجولة الثانية

بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج الجولة الثانية

Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 - 19:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي دارت اليوم الجمعة:

في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 3-1
في قاعة سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - المستقبل الرياضي بالمرسى3-0
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - مولودية بوسالم 3 - 0


الترتيب ن ل
1 الترجي الرياضي التونسي 6 2
- النادي الرياضي الصفاقسي 6 2
3- سعيدية سيدي بوسعيد 3 2
- المستقبل الرياضي بالمرسى 3 2
5- النجم الرياضي الساحلي 0 2
- مولودية بوسالم 0 2


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