تم بعد ظهر اليوم الجمعة، بقصر بلدية صفاقس، إسناد منحة سنوية للمتفوقين في الدراسة لفائدة 50 تلميذا و15 طالبا من العائلات محدودة الدخل بكامل تراب الجمهورية، وذلك ببادرة من "شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس" ، وتمويل من جمعية "الرحمة العالمية" الكويتية، وبالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي..

وافاد رئيس شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس، حاتم العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه بفضل مشروع منحة طالب علم اعدادي وثانوي ومنحة طالب علم جامعي، الانساني الممول من دولة الكويت، سينتفع كل طالب بمنحة سنوية تقدر بـ 3390 دينارا وكل تلميذ بمنحة قدرها 1545 دينارا، مبرزا ان الغاية من هذه البادرة تكمن في توفير جودة الحياة للعائلات الفقيرة، وتذليل الصعوبات المادية امامهم، وترسيخ مبدأ التكافؤ بين الفئات الاجتماعية والتنمية المستدامة بين الأسر.

وذكر أن شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس التي تعتمد مساهماتها على البعد الانساني والانشائي، تعمل منذ احداثها على تغطية أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة للسند الاجتماعي بما يجسم تجذر الحس التضامني لدى التونسيين، ومدى استعداد الهياكل الجمعياتية ومكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب الفئات الهشة ومعاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الاجتماعي والصحي الدقيق، مشيرا الى ان الشبكة التي يشع نشاطها ليس على مستوى جهة صفاقس فحسب بل على مستوى وطني، قامت في المدة الاخيرة بتوزيع 700 لوحة للكتابة بطريقة براي، على المكفوفين باربعة مراكز، وستقوم خلال شهر فيفري القادم بتوزيع كراسي آلية لفائدة عدد من الاطفال المعوقين عضويا، وهي الآن بصدد احداث مركز للمعوقين ذهنيا في منطقة قرقور بصفاقس لاستيعاب 150 تلميذا، كما تعتزم تركيز مشروع في كل من جندوبة وعين دراهم لتشغيل المراة الريفية، وبناء بعض المدراس وترميم المستشفيات المهددة بالسقوط.

من ناحيتهم، اعرب عدد من التلاميذ والطلبة من العائلات المعوزة، المتفوقين في الدراسة والمنتفعين بهذه المنحة السنوية، في تصريحات لـ/وات/ عن "فرحتهم وسعادتهم بهذه البادرة وامتنانهم للاطراف القائمين بها"، مؤكدين ان هذه البادرة الانسانية ستكون حافزا لهم لمزيد التالق والتميز في المجال العلمي".

يذكر ان جمعية غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس التي تأسست وانطلقت في النشاط سنة 2016، تحت شعار "تونس نبنيوها بايدينا"، هي حاضنة لأكثر من 29 جمعية موزعة على جل ولايات الجمهورية.



