توقيع اتفاقية اطارية في مهن المخابز والمعجّنات بمدرسة التكوين السياحي بعين دراهم وتسليم عدد من الشبان إشعارات لبعث مشاريع خاصة

أمضت الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة اليوم الجمعة بمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة اتفاقية اطارية في مهن المخابز والمعجنات بمدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم.

وتشمل هذه الاتفاقية التي تم إمضاِؤها بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي ووزير السياحة محمد المعز بالحسين تنفيذ مشروع المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية "إرادة" وهو مشروع تعاوني ممول من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المشروع الذي سينتفع به عدد من أصحاب المشاريع الخاصة الى إرساء مقاربة تشاركية بين القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية والتأسيس الى حوكمة محلية تجعل منظومة التكوين المهني أكثر تفاعلا مع محيطها الاقتصادي.

وسلم وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي بالمناسبة إشعارات لعدد من شباب الجهة استكملوا اعداد ملفات مشاريع خاصة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الفلاحي على غرار تقطير الزيوت النباتية وتربية الماشية وصنع الحلويات والتزويق والنسيج بقيمة جملية تبلغ نحو 150 الف دينار.

واكد وزير السياحة محمد المعز بالحسين الذي عاين جملة من المشاريع السياحية والمؤسسات ذات العلاقة بالجهة قبل ان يعقد لقاءات مع المهنيين ان وزارته اعدت برنامجا خاصة للترويج للسياحة التونسية وفي مقدمتها البديلة والسياحة الرياضية مستفيدة في ذلك من المقومات المتاحة، لافتا الى ان ولاية جندوبة برهنت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على استقبال عدد من الوفود الرياضية المختلفة وتنظيم تظاهرات عربية ودولية هامة.

واعتبر ان ادراج بلدية بني مطير في قائمة البلديات السياحية سيمكنها من الانتفاع بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحية وتعزيز قدرتها على تنويع الخدمات وتنشيط السياحة بمختلف أنواعها.

وأشار إلى ان مشروع فج الاطلال الذي عاينه اليوم ورصدت له اعتمادات بقيمة 17 مليون دينار سيكون مشروعا سياحيا جاذبا يجسد قيمة السياحة الايكولوجية مستفيدا من مكونات الجهة البيئية على ان تستكمل اشغاله موفى سنة 2025.



