كأس تونس (نسخة الهادي شاكر): تعيينات حكام مقابلات الدور التمهيدي الأول

في ما يلي تعينات حكام مقابلات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس تونس لكرة القدم نسخة الهادي شاكر:

الأحد 15 جانفي 2023

في ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - القلعة الرياضية (13:30 س)

الحكم: أحمد حمودة

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران - الملعب القابسي (13:30 س)

الحكم: هيثم الطرابلسي

في ملعب بنبلة البلدي

نادي بنبلة - النادي القربي (13:30 س)

الحكم: محمد العاقل

في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى - النجم الرادسي (13:30 س)

الحكم: اسماعيل بوقلية

في ملعب حومة السوق

جمعية جربة - الشبيبة القيروانية (13:30 س)

الحكم: عزيز الفرادي

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - جندوبة الرياضية (13:30 س)

الحكم: مروان القدري

في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - سبورتينغ المكنين (13:30 س)

الحكم: سفيان الورتاني

في ملعب مركب جرجيس

الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي (13:30 س)

الحكم: درصاف قنواطي

في ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة - مستقبل المحمدية (13:30 س)

الحكم: حسام ساسي

في ملعب بن عروس المعشب

سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين (13:30 س)

الحكم: باسم بالعيد

في ملعب جربة

أمل جربة - أمل الرقبة ( انسحاب أمل الرقبة)

الأربعاء 18 جانفي 2023

في ملعب اريانة الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس (13:30 س)

الحكم: سيف الدين ورتاني





