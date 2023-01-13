كأس تونس (نسخة الهادي شاكر): تعيينات حكام مقابلات الدور التمهيدي الأول

في ما يلي تعينات حكام مقابلات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس تونس لكرة القدم نسخة الهادي شاكر:
الأحد 15 جانفي 2023
في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - القلعة الرياضية (13:30 س)
الحكم: أحمد حمودة
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - الملعب القابسي (13:30 س)
الحكم: هيثم الطرابلسي
في ملعب بنبلة البلدي
نادي بنبلة - النادي القربي (13:30 س)
الحكم: محمد العاقل
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - النجم الرادسي (13:30 س)
الحكم: اسماعيل بوقلية
في ملعب حومة السوق
جمعية جربة - الشبيبة القيروانية (13:30 س)
الحكم: عزيز الفرادي
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - جندوبة الرياضية (13:30 س)
الحكم: مروان القدري
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - سبورتينغ المكنين (13:30 س)
الحكم: سفيان الورتاني
في ملعب مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي (13:30 س)
الحكم: درصاف قنواطي
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - مستقبل المحمدية (13:30 س)
الحكم: حسام ساسي
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين (13:30 س)
الحكم: باسم بالعيد
في ملعب جربة
أمل جربة - أمل الرقبة ( انسحاب أمل الرقبة)
الأربعاء 18 جانفي 2023
في ملعب اريانة الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس (13:30 س)
الحكم: سيف الدين ورتاني
الأحد 15 جانفي 2023
في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - القلعة الرياضية (13:30 س)
الحكم: أحمد حمودة
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - الملعب القابسي (13:30 س)
الحكم: هيثم الطرابلسي
في ملعب بنبلة البلدي
نادي بنبلة - النادي القربي (13:30 س)
الحكم: محمد العاقل
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - النجم الرادسي (13:30 س)
الحكم: اسماعيل بوقلية
في ملعب حومة السوق
جمعية جربة - الشبيبة القيروانية (13:30 س)
الحكم: عزيز الفرادي
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - جندوبة الرياضية (13:30 س)
الحكم: مروان القدري
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - سبورتينغ المكنين (13:30 س)
الحكم: سفيان الورتاني
في ملعب مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي (13:30 س)
الحكم: درصاف قنواطي
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - مستقبل المحمدية (13:30 س)
الحكم: حسام ساسي
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين (13:30 س)
الحكم: باسم بالعيد
في ملعب جربة
أمل جربة - أمل الرقبة ( انسحاب أمل الرقبة)
الأربعاء 18 جانفي 2023
في ملعب اريانة الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس (13:30 س)
الحكم: سيف الدين ورتاني
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