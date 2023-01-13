طالب اتحاد عمال تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالتدخل السريع بعد اختفاء عون مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني على الحدود التونسية الليبي منذ 31 ديسمبر الماضي.
ووجه اتحاد عمال تونس نداءه الى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والسلط المعنية من أجل "التدخل السريع لإطلاق سراح العون المدني عز الدين المثناني التابع لإدارة تنمية الجنوب بوزارة الدفاع الوطني".
وجاء في بيان نشره اتحاد عمال تونس، عقب اجتماع استثنائي الخميس بالمركزية النقابية بتونس مع أعضاء النقابات والاطارات النقابية باتحاد عمال تونس التابعين لوزارة الدفاع الوطني، أن "العون المدني عز الدين المثناني قد تعرض للاختطاف من قبل مجموعة مجهولة يوم السبت 31 ديسمبر الماضي على الحدود التونسية الليبية أثناء ادائه لعمله، بعد ان تم الاعتداء عليه بالعنف".
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس رشاد الناموشي لـ(وات) الجمعة انه "على الدولة أن تتحرك بشكل سريع لإطلاق سراح العون المدني عز الدين المثناني".
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أصدرت يوم 2 جانفي الجاري بلاغا أعلنت "غياب" أحد العملة المدنيّين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والعامل ضمن فريق مكلّف بفتح مسلك صحراوي بالقطاع الحدودي.
وقالت الوزارة في هذا البلاغ أن عمليّة البحث عن المعني بالأمر ما تزال جارية بالتنسيق مع السّلطات الأمنيّة التونسيّة واللّيبيّة بالمنطقة المتاخمة.
ووجه اتحاد عمال تونس نداءه الى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والسلط المعنية من أجل "التدخل السريع لإطلاق سراح العون المدني عز الدين المثناني التابع لإدارة تنمية الجنوب بوزارة الدفاع الوطني".
وجاء في بيان نشره اتحاد عمال تونس، عقب اجتماع استثنائي الخميس بالمركزية النقابية بتونس مع أعضاء النقابات والاطارات النقابية باتحاد عمال تونس التابعين لوزارة الدفاع الوطني، أن "العون المدني عز الدين المثناني قد تعرض للاختطاف من قبل مجموعة مجهولة يوم السبت 31 ديسمبر الماضي على الحدود التونسية الليبية أثناء ادائه لعمله، بعد ان تم الاعتداء عليه بالعنف".
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس رشاد الناموشي لـ(وات) الجمعة انه "على الدولة أن تتحرك بشكل سريع لإطلاق سراح العون المدني عز الدين المثناني".
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أصدرت يوم 2 جانفي الجاري بلاغا أعلنت "غياب" أحد العملة المدنيّين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والعامل ضمن فريق مكلّف بفتح مسلك صحراوي بالقطاع الحدودي.
وقالت الوزارة في هذا البلاغ أن عمليّة البحث عن المعني بالأمر ما تزال جارية بالتنسيق مع السّلطات الأمنيّة التونسيّة واللّيبيّة بالمنطقة المتاخمة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259922