الرابطة الأولى: فوز اتحاد بن قردان على النادي الافريقي بهدف دون رد

فاز اتحاد بن قردان على مضيفه النادي الافريقي بنتيجة هدف دون رد اليوم الجمعة في لقاء متأخر لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت في ملعب حمادي العقربي برادس في الدقيقة 72 عن طريق رفيق الكمرجي.



وبهذا الفوز رفع اتحاد بن قردان رصيده الى 15 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد النادي الافريقي عند النقطة الثامنة في المركز الخامس.

وعلى ضوء استكمال مرحلة الذهاب يكون ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:



الترتيب ن ل

1 - الاتحاد الرياضي المنستيري 16 7

2 - اتحاد الرياضي ببن قردان 15 7

3 - الأولمبي الباجي 11 7

4 - المستقبل الرياضي بسليمان 9 7

5 - النادي الافريقي 8 7

6 - المستقبل الرياضي بالرجيش 6 7

- - النجم الرياضي بالمتلوي 6 7

8 - أولمبيك سيدي بوزيد 5 7







