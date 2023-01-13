وزير الصحة يشدد على أهمّية التزام اليقظة والمتابعة المخبريّة لرصد متغيّرات كوفيد 19

Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 - 17:05 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انعقد، صباح اليوم الجمعة بمقرّ وزارة الصحة، الإجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 على الصعيدين الوطني والعالمي.

وشدّد وزير الصحّة، علي المرابط خلال إشرافه على هذا الإجتماع، على أهمّية التزام اليقظة والمتابعة المخبريّة لرصد متغيّرات كوفيد 19 إلى جانب مواصلة عمليّات التلقيح خاصّة بجرعات تعزيز المناعة ودعم الأنشطة التحسيسيّة والتّوعويّة للوقاية من الفيروسات، وفق بلاغ للوزارة.

واستعرض الإجتماع مؤشّرات الوضع الوبائي الذّي يتّسم بمستوى مخاطر ضعيف على المستوى المحلّي مقابل ما تشهده بعض دول العالم من ارتفاع في نسب العدوى والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

يشار إلى أن الاخصائي في علم الفيروسات، عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، محجوب العوني، لم يستبعد ظهور المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا، في تونس في الاسابيع القادمة، مذكرا بأن هذا المتحور الجديد من "أوميكرون" ظهر في شهر أكتوبر الماضي وينتشر حاليا بالولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية.

وقال الأخصائي، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن هذا الفرع الثانوي الجديد لكوفيد 19 "لا يصنف بالخطير لكنه سريع الانتشار"، وهو ما يبعث على القلق، حيث يمكن أن تنتقل العدوى بهذا المتفرع الجديد من شخص مصاب الى 20 شخص مقابل اصابة 5 أشخاص بالعدوى من شخص واحد مصاب بالمتحور "أوميكرون".

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