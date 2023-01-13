رئيسة المركز التونسي المتوسطي: مارس القادم انطلاق البث الاذاعي الجمعياتي المشترك مع التلاميذ بخمسين مؤسسة تربوية في إطار مشروع "لا نلعب بالحقوق"

من المنتظر أن ينطلق البث الاذاعي الجمعياتي المشترك مع التلاميذ في المؤسسات التربوية بولايات بنزرت وجندوبة وسليانة وقفصة والقصرين في شهر مارس القادم، وذلك في اطار مشروع "لا نلعب بالحقوق" ببادرة من المركز التونسي المتوسطي، حسب ما أفادت به رئيسة المركز، أحلام النصيري.



وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، أن البادرة تهم نحو 50 مؤسسة تربوية بهذه الولايات وتستهدف حوالي 500 تلميذ وتتولى 5 اذاعات جمعياتية تقديم محتوى اعلامي بالاشتراك مع التلاميذ انطلاقا من مقرات مؤسساتهم التربوية.

وأضافت أن الاذاعات الجمعياتية المعنية ستتولى انطلاقا من منتصف فيفري 2023 تكوين التلاميذ على صناعة المحتوى وكيفية القيام بالتقارير وذلك بصفة تدريجية.

ولفتت الى أنه تم حاليا الانطلاق في اختيار التلاميذ وفق معايير مضبوطة منها المهارات في كتابة النصوص والالقاء والصوت الحسن وغيرها من المعايير، مشيرة الى انه سيتم اختيار ما معدله 10 تلاميذ عن كل مؤسسة.

وستتناول البرامج الاذاعية في المستقبل عدة مواضيع تهم التلاميذ منها التسرب المدرسي والتنمر والسلوك الجيد والتربية المدنية وثقافة حقوق الانسان ومسألة التحرش في الوسط المدرسي وغيرها من الفضاءات وماهية حقوق الاطفال وحقهم في محيط سليم.

يذكر أن هذه البادرة تندرج في اطار مشروع لا نلعب بالحقوق الذي انطلق منذ ثلاث سنوات ببادرة من المركز التونسي المتوسطي وبدعم مالي من الاتحاد الاوروبي بقيمة 500 ألف دينار. ويعد مشروع "لا نلعب بالحقوق" مشروعا توعويا يهدف أساسا إلى تقليص نسبة التسرب المدرسي بالمؤسسات التربوية بالوسط الريفي.

أم









