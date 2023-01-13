إيطاليا تصدر قريبا قانونا خاصا بتوظيف اليد العاملة المهاجرة (ديوان التونسيين بالخارج)

سيصدر قريبا القانون الخاص المتعلق بتشغيل اليد العاملة المهاجرة بعد أن تمت دراسته ومناقشته من قبل الدوائر الرسمية في إيطاليا، بحسب ما أفاد به ديوان التونسيين بالخارج.

وكشف الديوان أن العدد المطلوب من اليد العاملة يناهز 82.570 ينتمون إلى 30 دولة لها اتفاقية شراكة مع إيطاليا.



ودعا ديوان التونسيين بالخارج التونسيين المقيمين بإيطاليا إلى الحرص على تجهيز ملفاتهم ووثائقهم في انتظار صدور القانون رسميا خلال الفترة القليلة القادمة.



