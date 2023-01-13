توجت سلسلة من اللقاءات بين ممثلين عن المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجهوي بقبلي، انطلقت منذ ثلاثة أشهر، لبحث سبل التعاون بين المؤسستين العموميتين، بضبط بنود إتفاقية إطارية للشراكة تتواصل سنة قابلة للتجديد، ستوقع قريبا



وابرز المدير العام للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة لطفى بوبكر ل"وات" بان من شان الاتفاية تجويد الخدمات الصحية وتطويرها بالمستشفى الجهوي بقبلي، وانه سيقع التركيز على اختصاصات طب النساء والتوليد، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الكلى، وطب الأطفال، والتصوير الطبي، والتبنيج والانعاش، والمخابر.



وتشمل مجالات الشراكة كذلك التكوين، والتكفل بالمرضى المقبولين بالمستشفى الجهوي بقبلي، وتقديم الاستشارات والقيام بالاختبارات والمساعدة الفنية لفائدة الأقسام المعنية بالمستشفى الجهوي بقبلي.



وتتنزل هذه الاتفاقية ضمن حوالي 20 اتفاقية مماثلة بوزارة الصحة وقع إبرامها بين مستشفيات جامعية ومستشفيات جهوية وكليات الطب بالجمهورية، حسب بوبكر.



