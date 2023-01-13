صندوق الضمان الاجتماعي: تمديد آجال التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الجمعة عن التمديد في الآجال المتعلّقة بواجب التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بعنوان نظام العملة الأجراء ونظام العملة غير الأجراء للثلاثيّة الرّابعة لسنة 2022 إلى يوم الإثنين 16 جانفي 2023 لتزامن يوم 15 جـانفي الجاري مع عطلة نهاية الأسبوع



ولفت الصّندوق الى أنّه بالإمكان التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد عبر بوّابة الصندوق

www.cnss.tn

أو باستعمال الهاتف الجوّال بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاصّ







