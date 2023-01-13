نابل: ارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية خلال سنة 2022 بنسبة 118 بالمائة مقارنة بسنة 2021

ارتفع عدد المخالفات التي رفعها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة بنابل على امتداد سنة 2022 بنسبة 118 بالمائة مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت 4939 مخالفة اقتصادية على إثر القيام ب15100 زيارة مقابل 2215 مخالفة سنة 2021، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات)



وبين المصدر ذاته، اليوم الجمعة، انه تم حجز كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية منها بالخصوص حوالي 55 طنا من مادة الفرينة المدعمة والرفيعة، وحوالي 63 طنا من السكر المدعم و64784 لترا من الزيت النباتي المدعم و28 طنا من السميد و44965 لترا من الحليب و164567 بيضة



وأبرز الخلفاوي، انه تم تخصيص 1800 فريق مراقبة خلال الفترة المذكورة، وان عمليات المراقبة شملت أساسا مسالك توزيع المواد الأساسية والمواد المدعمة



وبخصوص الوضع العام للتزويد، أشار الى تسجيل تحسن في التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب نصف الدسم المدعم، لافتا الى انه سيتم قريبا توريد كميات من مادة القهوة التي شهدت اضطرابا خلال الفترة الأخيرة



وبين انه يتم التزود بمادة السكر بمعدل 45 طنا يوميا لتفادي الضغوطات المسجلة، واشار الى عودة عمل وحدتي تعليب الزيت النباتي بولاية نابل بالإضافة الى التزود من قبل 04 وحدات تعليب أخرى خارج الولاية حيث سجلت عملية التزويد بهذه المادة خلال الفترة الأخيرة عودة تدريجية من خلال تزويد 50 تاجر جملة من مجموع 110 تجار بحوالي 248690 لترا



وفيما يتعلق بمادة العجين الغذائي، قال الخلفاوي إنه لا داعي الى اللهفة على اقتناء هذا المنتوج الغذائي، مطمئنا المستهلكين بتوفر هذه المادة بالكميات المطلوبة، مؤكدا ان عملية التزويد تتم بنسق عادي.



