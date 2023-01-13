انتخابات تشريعية .. ترفض جميع الطعون ضمن الطور الثاني من النزاع الانتخابي

قضت المحكمة الادارية برفض جميع الطعون الواردة عليها في سياق الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي، لتختم بذلك وبصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 (في دورتها الأولى).



وأعلنت المحكمة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، أنّ جلستها العامّة القضائيّة استكملت التّصريح بمنطوق أحكام العشرين (20) قضيّة المتعهّد بها ، وذلك بالرفض شكلا لثلاثة عشر (13) حكما ، والرّفض أصلا لسبعة (7) أحكام.



وأبرزت أنها أقرت الحكم المستأنف وإجراء العمل به، من بينها ثلاثة (3) طعون مقدّمة من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضدّ الأحكام التي غيّرت من نتائج الدّوائر الانتخابيّة المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت، وسليمان من ولاية نابل.



وذكرت المحكمة الإدارية بأن كافّة الأحكام باتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقا للفصل 146 من القانون الانتخابي.



ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا عن موعد تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وعن عدد الدوائر التى ستجرى بها الانتخابات على ضوء أحكام المحكمة الادارية .















