شهدت حركة عبور المسافرين عبر الموانئ البحرية لتونس خلال سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وزادت حركة السيارات بنسبة 25 بالمائة في حين تقلص نشاط الحاويات وحمولتها بنسبة 5 بالمائة .



وتظهر معطيات نشرتها وزارة النقل، الجمعة، ان 763 ألف مسافر تنقلوا عبر الموانئ البحرية التونسية في سنة 2022، مقابل ما يناهز 585 ألف مسافرا خلال سنة 2021 .



وبلغ عدد السياح الوافدين على تونس حوالي 56 ألف سائح خلال سنة 2022، وذلك مع استئناف نشاط الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء حلق الوادي بداية من 23 مارس 2022 بمعدل سفرة أسبوعيا بعد توقف هذا النشاط منذ سنة 2015.



وأمّنت الموانئ التونسية عبور حوالي 302 ألف مقابل حوالي 242 ألف سيارة بين سنتي 2022 و2021.



وبلغت حركة البضائع الموحّدة بمختلف الموانئ البحرية التجارية، وفق المصدر ذاته، 3ر28 مليون طن في سنة 2022 مقابل 28 مليون طن في سنة 2021.



وتطوّرت حركة المجرورات بنسبة 9 بالمائة لتبلغ حوالي 162 ألف وحدة سنة 2022 مقابل 149ألف وحدة سنة 2021 وسجلت حمولة البضائع المنقولة داخل هذه المجرورات زيادة بما يعادل 17 بالمائة لتصل الى نحو 4ر2 مليون طن سنة 2022 مقابل 2 مليون طن سنة 2021.



وتراجعت حركة الحاويات بنسبة 4 بالمائة، خلال 2022 إلى 449 حاوية موازية لـ 20 قدم، وتقلصت حمولة البضائع المنقولة داخل هذه الحاويات بنسبة 5 بالمائة إلى 4 ملايين مقابل 3ر4 مليون طن في نفس الفترة.



