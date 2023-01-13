قابس: احياء الذكرى 12 ليوم الشهيد بالحامة

أحيت مدينة الحامة اليوم الجمعة الذكرى 12 ليوم الشهيد وانتظم بهذه المناسبة بروضة الشهداء بالحامة، موكبا خاشعا تمت خلاله تلاوة فاتحة الكتاب على أرواح أبناء الحامة الذين استشهدوا في ثورة الحرية والكرامة.



وكان ثلاثة من أبناء الحامة قد استشهدوا يوم 13 جانفي 2011 وهم نوفل الغماقي وخالد بوزيان وحسونة عدوني، قبل أن يلتحق بهم بعد أيام قليلة الشهيد محمد الزمزمي الذي استشهد خلال حراسته للحي الذي يقطن به ليلا، وذلك في حالة الفراغ الأمني التي كانت تشهده المنطقة في تلك الفترة.



واكدت هاجر الغماقي أخت الشهيد نوفل الغماقي في تصريح لمراسل " وات" عدم تنازل عائلات الشهداء عن حقوقهم وحقوق أبنائهم الذين دفعوا أروحهم الطاهرة ودمائهم الزكية من أجل غد أفضل للشعب التونسي، داعية التونسيين والتونسيات الى عدم نسيان شهداء ثورة الحرية والكرامة لأن نسيانهم يعني نسيان الاستحقاقات التي قامت من أجلها الثورة وفي مقدمها استحقاقات الحرية والكرامة والديمقراطية.



