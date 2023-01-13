وزير التشغيل: الوزارة على استعداد لمزيد دعم وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع ايطاليا في مجال التشغيل والتكوين المهني

مثل تدارس الإمكانيات المتاحة لتطوير مجالات التعاون بين تونس وايطاليا في مجال التشغيل والتكوين المهني بما يخدم مصلحة الطرفين محور اللقاء الذي جمع أمس الخميس وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي بسفير ايطاليا بتونس فابريزيو سادجو.



وشدد نصرالدين نصيبي بالمناسبة على انفتاح الوزارة واستعدادها التام للارتقاء بمستوى الشراكة بما يساعد على تشجيع المستثمرين الإيطاليين للانتصاب في تونس باعتبارها وجهة استثمارية متميزة وباعتبار السّمعة التي تحظى بها الموارد البشرية وطنيا ودوليا وخاصة من حيث الكفاءة العالية



ولفت في هذا الصدد إلى المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتأمين الدورات التكوينية قصيرة المدى وذلك لتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية المنتصبة في تونس من المهارات والكفاءات.



و أكد الوزير من جهة أخرى على أولويات الوزارة التي ترتكز أساسا على مزيد تحسين السياسات العمومية في مجال التشغيل وخاصة فيما يتعلق بدعم الإدماج المهني والمحافظة على مواطن الشغل وذلك من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتمكينهم من التكوين التكميلي الملائم لتيسير اندماجهم في سوق الشغل مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المختصة



من جهته أكد سفير إيطاليا بتونس استعداد بلاده التام للاستثمار في تونس بما يساعد على خلق مواطن شغل دائمة ولائقة والتزامها بمزيد تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني وعلى إنجاح مختلف البرامج المشتركة.



