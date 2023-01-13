سجل منتخب الراس الاخضر لكرة اليد احد الخماسي الممثل للقارة الافريقية في بطولة العالم 2023 اول انتصار له في اول مشاركة له في بطولة العالم لكرة اليد امس على حساب منتخب اوروجواي بنتيجة 33-25 .

وكان المدرب التونسي محمد علي الصغير توقع ان يحقق منتخب الراس الاخضر نتائج طيبة في المونديال واصفا اياه في تصريح لوكالة " وات" بانه منتخب صاعد ويعول على عدد من اللاعبين المحترفين في اوروبا وخاصة في لبرتغال .



ويعد منتخب الراس الاخضر احد خماسي افريقيا في المونديال بفضل مركزه الثاني في البطولة الافريقية العام الماضي في مصر وذلك الى جانب منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر.



وواصل منتخب الراس الاخضر تميزه بعد ان كان تحصل على المركز الثاني في بطولة افريقيا الاخيرة بمصر 2022 وقد تاهل الى نصف نهائي البطولة الافريقية بمصر على حساب منتخب انغولا 24-23 قبل ان يفوز في نصف النهائي على منتخب المغرب . وتاهل لاول مرة في تاريخه لنهائي البطولة الافريقية .



ويذكر ان توسيع المشاركة في بطولة العالم اتاح للقارة الافريقية بالمشاركة بخمسة منتخبات في المونديال.

وبفضل فوزه امس عزز منتخب الراس الاخضر حظوظه في العبور للدور الثاني في سابقة تاريخية له

ومن جهة اخرى انهزم المنتخب السعودي امس امام سلوفينيا بنتيجة 19-33 .

وتدخل اليوم بقية المنتخبات الافريقية والعربية غمار المنافسة العالمية اليوم حيث يلاقي المنتخب التونسي نظيره البحريني في مواجهة عربية - عربية مدارها وضع قدم في الدور الثاني للمونديال عن المجموعة الثامنة.

وسيكون المنتخب الجزائري اليوم امام تحد صعب امام صربيا فيما يلاقي منتخب المغرب نظيره الامريكي ويتبارى منتخب قطر مع نظيره الالماني

اما المنتخب المصري فسيلاقي منتخب كرواتيا القوي اليوم ايضا.





نتائج اليوم الثاني لبطولة العالم



-شيلي - إيران 24-25

السعودية - سلوفينيا 19-33

الراس الاخضر - أوروجواي 33-25

المجر - كوريا الجنوبية 35-27

إسبانيا - مونتنيجرو 30-25

السويد - البرازيل 26-18

أيسلندا - البرتغال 30-26



برنامج مقابلات اليوم الجمعة

- الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس



تونس - البحرين

الأرجنتين - هولندا

ألمانيا - قطر

المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية





-الساعة الثامنة و النصف مساء



مصر - كرواتيا

النرويج - مقدونيا الشمالية

صربيا - الجزائر

الدنمارك - بلجيكا





