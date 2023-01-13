"بطولة العالم لكرة اليد 2023 - المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية بقاعة "مالمو ارينا

وكالات - اجرى المنتخب التونسي لكرة اليد مساء يوم أمس حصة تدريبية بقاعة "مالمو ارينا" التي ستحتضن مباراة الجولة الاولى مع منتخب البحرين اليوم الجمعة على الساعة السادسة بتوقيت تونس ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويذكر ان قاعة مالمو متعددة الاختصاصات بدا استغلالها في نوفمبر 2008 وسبق ان استضافت نهائي بطولة العالم لكرة اليد في 2011 كما يتم استغلالها لرياضة الهوكي على الجليد

وكان وفد المنتخب التونسي وصل مساء أمس الى مالمو (السويد ) بعد ان اختتم في تونس تحضيراته لمونديال ( بولونيا - السويد 2023 ) الذي افتتح امس .

ويشارك المنتخب التونسي في الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين و بلجيكا والدنمارك بطل العالم









