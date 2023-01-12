"بطولة امم افريقيا 2023- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "الجزائر مستعدة لاستضافة مباريات دولية في كرة القدم بالملاعب الجديدة

"بطولة امم افريقيا 2023- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "الجزائر مستعدة لاستضافة مباريات دولية في كرة القدم بالملاعب الجديدة

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكد رئيس الجمهورية الجزائرية , عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الجزائر مستعدة لاستضافة مباريات دولية بالملاعب الجديدة لكرة القدم, وذلك خلال تدشينه الرسمي لملعب براقي الجديد الذي يحمل اسم الزعيم الجنوب إفريقي الراحل "نيسلون مانديلا".
وقال الرئيس تبون في تصريح للصحافة عقب التدشين الرسمي للملعب أنه تحدث في هذا الموضوع مع رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم
(الكاف), ورحب بتنظيم مباريات دولية أو نهائيات كروية بالجزائر، مؤكدا أنهم "سيجدون المساعدة من طرفنا سواء من ناحية الإيواء والأمور التنظيمية الأخرى" وذلك بهدف "ابراز سمعة البلاد".
وأوضح الرئيس الجزائري أن كل هذه الإنجازات تهدف لخدمة الشباب الجزائري الذي
يمثل 72 بالمائة من السكان، و "البلاد بلادهم، فالأولية لتلبية مطالب الشباب".
ويذكر ان الجزائر تستضيف بطولة امم افريقيا لكرة القدم ( شان 2023) التي تفتتح يوم غد الجمعة .

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