تاجيل التصريح بالحكم، في خمس قضايا شراء أصوات ناخبين في حق مترشح للانتخابات التشريعية بولاية منوبة

تاجيل التصريح بالحكم، في خمس قضايا شراء أصوات ناخبين في حق مترشح للانتخابات التشريعية بولاية منوبة

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 20:50 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قرر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تأجيل التصريح بالحكم الى يوم 26 جانفي الجاري، في خمس قضايا في حق مترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية عن دائرة برج العامري- المرناقية، احالته فيها النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بمنوبة، من اجل شراء أصوات ناخبين في خمس شكايات وفق ما أفادت به (وات) الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي.

وكانت مترشحة من نفس الدائرة قد تقدمت بهذه الشكايات بناء على شهادات شهود في الغرض، وعهدت بها النيابة العمومية أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بمباشرة الأبحاث فيها، ليتم استكمال الأبحاث والاستماع الى المترشح، والشهود وإحالته اليوم بحالة تقديم على أنظار المحكمة.

من جهتها نفت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات سماح المدوري ما روج في بعض وسائل الاعلام حول قيام الهيئة برفع الشكايات المذكورة، مؤكدة انها شكايات مترشحة عن دائرته ولا علاقة لها بالهيئة.

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