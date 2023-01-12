البريد التونسي: الإجراءات الجديدة لعمليات السحب والتنزيل للأموال بمكاتب البريد الإضافية بالقرى والمناطق الريفية لا تمنع أصحابها من سحبها

البريد التونسي: الإجراءات الجديدة لعمليات السحب والتنزيل للأموال بمكاتب البريد الإضافية بالقرى والمناطق الريفية لا تمنع أصحابها من سحبها

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 21:16 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أوضح البريد التونسي، أن الإجراءات الجديدة لعمليات السحب والتنزيل للأموال بمكاتب البريد الإضافية المتواجدة بالقرى والمناطق الريفية لا تمنع سحب الأموال أو التنزيل بحسابات الادخار أو الحسابات البريدية الجارية مهما كان مبلغها وهي تحت تصرف أصحابها ويمكن سحبها عند طلبها في كل وقت
وبين على صفحته الرسمية بالفيسوك، الخميس، أن هذه الاجراءات الداخلية تهم سير عمل مكاتب البريد الإضافية دون سواها قصد مزيد إحكام التصرف في مخاطر المعاملات المالية دون المس من خدمة الادخار وأهميتها في النشاط البريدي
كما تهدف هذه الاجراءات إلى مزيد دعم منظومة سلامة تنقل الأموال بالمناطق الريفية والقرى.

ويذكر أن الإجراءات الجديدة تقرر تطبيقها طبقا للمنشور عدد 3 لسنة 2023 وتنص على أن عمليات سحب المبالغ التي تتراوح بين 500 دينار و تقل على 3000 دينار يتعين الاتصال بمكتب الإلحاق لأخذ ترخيص مسبق
وبخصوص المبالغ التي تساوي أو تفوق 3000 دينار يتم توجيه الحريف لأقرب مكتب بريد كامل النشاط
ويمنع منعا باتا إجراء أكثر من عملية سحب واحدة في اليوم على نفس الحساب مهما كان المبلغ
وبالنسبة إلى عمليات تنزيل المبالغ التي تفوق 3000 دينار يتعين أخذ ترخيص مسبق من مكتب الإلحاق




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