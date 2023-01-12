الترجي يحسم الكلاسيكو امام النجم بفضل ثنائية محمد علي بن رمضان

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 20:12 قراءة: 0 د, 22 ث
      
الحق الترجي الرياضي بالنجم الساحلي الخسارة الاولى هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة اقيمت اليوم الخميس على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل هدفي الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان في الدقيقتين 8 و90.
ورفع الترجي الرياضي رصيده بفضل هذا الفوز الى 14 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطتين خلف النجم الساحلي المتصدر مع اكتمال مرحلة الذهاب للمجموعة الاولى.



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