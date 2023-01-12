مصنعو العجين الغذائي والكسكسي يؤكدون أن جميع المصانع تشتغل بصفة عادية ونسق إنتاجها يكفي لتأمين حاجيات السوق

مصنعو العجين الغذائي والكسكسي يؤكدون أن جميع المصانع تشتغل بصفة عادية ونسق إنتاجها يكفي لتأمين حاجيات السوق

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 18:19 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أفادت الغرفة الوطنية لصانعي العجين الغذائي والكسكسي، أن جميع المصانع تشتغل بصفة عادية ونسق إنتاجها يكفي لتأمين حاجيات السوق وليس هناك أية خشية من نقص في منتجات القطاع.
وأوضحت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، في بلاغ، الخميس، أن تزويد جميع الحرفاء يتواصل دون استثناء بالكميات المطلوبة في إطار التشريعات المنظمة للقطاع.

ولفتت الغرفة، إلى أن هذا البلاغ، يتنزل في إطارما يتداول بشأن وجود نقص واضطراب في إنتاج مادتي المقرونة والكسكسي وترويجها
وأكد مدير الغرفة الوطنية لصانعي العجين الغذائي والكسكسي وديع غربي، أن مصانع العجين الغذائي تواصل أنشطتها كالمعتاد ، مؤكدا أن دورة الإنتاج تغطي احتياجات السوق
ونفى في تصريح لـــ(وات)، وجود نقص واختلال في مستوى إنتاج المقرونة والكسكسي ، إذ سجلت علامتان تجاريتان فقط تعطلًا في المحلات الكبرى بسبب مشكلة تتعلق بتأخير أوامر الشراء
وأضاف أن هذه المشكلة قد تم حلها يوم أمس الأربعاء، مؤكدا أن المعروض من المقرونة سيستمر بإطراد ويغطي طلب السوق



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