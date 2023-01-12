توزر: البحث عن حلول لاستغلال المسلخ البلدي المنجز منذ 2017 عبر رفع الاخلالات وقبوله بشكل نهائي

توزر: البحث عن حلول لاستغلال المسلخ البلدي المنجز منذ 2017 عبر رفع الاخلالات وقبوله بشكل نهائي

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 23:12 قراءة: 1 د, 5 ث
      
نظرت جلسة العمل المنعقدة أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بطلب من السلط الجهوية في الحلول الكفيلة بفتح المسلخ البلدي بتوزر واستغلاله وهو مشروع منجز منذ 2017 عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتكلفة فاقت 3 ملايين دينار وحصل على المصادقة الصحية البيطرية يوم 16 ماي 2018 ووقع تدشينه في شهر سبتمبر من السنة ذاتها دون أن تتمكن البلدية من استغلاله لوجود بعض الاخلالات الفنية.
وذكر والي توزر محمد أيمن البجاوي لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الجلسة عقدت بطلب منه حتى يتسنى البحث عن سبل لاستغلال هذا المشروع وذلك بخضور مختلف الأطراف المعنية على غرار بلدية توزر ووكالة التهذيب والتجديد العمراني ووزارة التجارة مؤكدا أنه لم يتم الى اليوم قبول المشروع من طرف بلدية توزر بعدما أبدت تحفظات حول بعض المسائل الفنية.

وأضاف أنه بعد مناقشة بعض المقترحات وقع الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد يمثل مختلف الجهات المعنية لمعاينة الاخلالات ورفعها لحصول المشروع بعد ذلك على القبول النهائي من بلدية توزر والمصادقة الصحية البيطرية مجددا باعتبار أهمية المشروع في توفير موارد مالية لفائدة البلدية مع ضرورة استغلاله لكونه المسلخ الرابع بهذه المواصفات على المستوى الوطني.

ولفت والي الجهة الى أن عملية رفع الاخلالات والقيام ببعض الإصلاحات تحتاج الى توفير اعتمادات إضافية عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني إضافة الى تكفل المقاول ببعض الاشغال على نفقته من أجل التسريع في حل الاشكال المعطل لعملية استغلال المسلخ.
ص م

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259867



En continu...

Toutes les news...
أخر يوم في الليالي البيض
الجمعة 13 جانفي 2023 | 21 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:26 15:05 12:35 07:32 06:00
Babnet
12°
 Babnet18° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1117°-1320°-1019°-1019°-11
  • Avoirs en devises
    22927,6

  • (12 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,33150 DT        1$ =3,09540 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 jan)   1666,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   