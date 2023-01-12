المنستير: مسيرة سلمية للأساتذة النواب للمطالبة بتوظيفهم والقطع مع التشغيل الهش

نظم الأساتذة النواب بالمدارس الإعدادية والمعاهد بولاية المنستير اليوم مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير نحو مقر ولاية المنستير مرورا بعدد من الطرقات الرئيسية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وإنتدابهم والقطع مع التشغيل الهش وفق ما أفادتبه وكالة تونس افريقفيا للانباء الممثلة عن الأساتذة النواب رانية كركر.



وأضافت أنّ الاساتذة النواب يطالبون بانتدابهم وتسوية وضعياتهم منذ سنة 2008 إلى 2022 مشيرة إلى أنّهم لا يتمتعون بحقوقهم من خلاص شهري وتغطية صحية واجتماعية وأنّهم دخلوا في مقاطعة مفتوحة للتدريس منذ 2 جانفى الجاري إلى حين تسوية وضعياتهم.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير والكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمنستير علي الحربي تبني الاتحاد العام التونسي للشغل لمطالب الأساتذة النواب بالإعدادي والثانوي التي وصفها بالمشروعة وان الاتحاد لن يرضي بغير تسوية وضعيتهم وإيقاف التشغيل الهش معتبرا أنّ الأساتذة النواب يعانون من مظلمة منذ سنة 2008 أي قرابة 15 سنة إذ أنّهم لا يتمتعون بتغطية صحية وبأجرة عادلة وهم بدون انتداب بالرغم من أنّهم أفنوا أعمارهم في التدريس كبقية المدرسين غير أنّ "جميع الحكومات المتعاقبة رمت بملف الأساتذة النواب عرض الحائط لأنها حكومات ترتهن لصناديق النهب الدولية" وفق تعبيره .



