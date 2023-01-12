الانتخابات التشريعية بين صعوبة التغطية الاعلامية وتحقيق مبدأ حياد الادارة موضوع يوم دراسي لمرصد شاهد

نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الخميس بتطاوين، يوما دراسيا تحت عنوان " الانتخابات التشريعية بين صعوبة التغطية الاعلامية وتحقيق مبدأ حياد الادارة"، تطرق خلاله المشاركون الى مسائل تهم الاستحقاق الانتخابي، والصعوبات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطية الدور الاول من الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسسمبر الماضي.

وأبرزت رئيسة مرصد شاهد علا بن نجمة، في تصريح لمراسل (وات) بتطاوين، أهمية ان تكون الانتخابات في تونس مطابقة للمعايير الدولية، وأن تحترم الادارة شرط الحياد والنزاهة بين كافة المترشحين بعد استيفاء كل معايير الترشح، وتفادي التدخل لفائدة طرف دون آخر، بما من شأنه أن يشجع التونسيين على الاقبال على التصويت يوم الاقتراع.

وشددت على أهمية أن يكرس القانون الانتخابي المعايير الفضلى في العالم، حتى تخرج البلاد من كل الاكراهات، على حد تعبيرها، مؤكدة ضرورة ان تتحاور الاطياف السياسية في تونس حول مستقبل البلاد بعيدا عن اقصاء وتهميش اي طرف.

وقدم عدد من الاعلاميين خلال اليوم الدراسي شهاداتهم بخصوص سير الدور الاول من الانتخابات التشريعية، واستعرضوا الصعوبات التي اعترضتهم على المستويين الميداني والقانوني.



