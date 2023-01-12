دعا الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين في برقية تحصل مراسل وات اليوم على نسخة منها منظوريه من اطارات واعوان مراكز الانتاج في شركة " سودابس" البترولية العاملة في صحراء الجهة الى الاضراب عن العمل مع ايقاف انتاج النفط والغاز لمدة ثلاثة ايام بداية من يوم 23 جانفي الجاري.



وتعود اسباب هذا الاضراب الى عدم استجابة شركة " سودابس" لمطالب الاعوان المتمثلة للتسميات المقدمة من الادارة العامة لشركة " سودابس" طبقا للهيكل التنظيمي المصادق عليه من قبل مجلس الادارة .



وتعود ااسباب الاضراب وفق نص البيان النقابي كذلك الى تعطيل تنفيذ مشاريع الاستغلال والتطوير المبرمجة لسنة 2022 وتعطيل مشروع التعاقد مع شركة تامين على المرض .





