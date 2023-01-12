الإتحاد الشعبي الجمهوري يدعو أنصاره إلى مساندة التحرّكات السلمية المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 15:56 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعا حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري، أنصاره إلى مساندة كلّ التحرّكات السلمية المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي الجاري بشارع الثورة، "انتصارا لقيم الديمقراطية وتعبيرا عن رفضه لما وصفه ب "انقلاب 25 جويلية" ومسار الالتفاف على مطالب الثورة في الحريّة والكرامة وفي التداول السلمي على السلطة".

وذكّر الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس، بأنّ المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع الوقوف صفا واحدا أمام ما اعتبره "عبث سلطة الانقلاب بالدولة ومؤسساتها"، والتصدي لما يأتيه رئيس الجمهورية من انتهاكات للحقوق والحريات، منبها عموم الشعب إلى ضرورة الالتزام بسلميّة التظاهر حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصّة.

يذكر أن أحزابا سياسية معارضة لمسار 25 جويلية 2021، أعلنت عن تنظيم مسيرات مختلفة يوم 14 جانفي الجاري، للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية والعودة الى المسار الدستوري وإيقاف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

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