بطولة العالم لكرة اليد 2023 - التلفزة التونسية تقتني حقوق البث المباشر الفضائي لمختلف المباريات

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 14:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلنت مؤسسة التلفزة التونسية انها اقتنت حقوق البث المباشر الفضائي لمختلف مباريات بطولة العالم لكرة اليد التي افتتحت امس وتتواصل بالسويد وبولونيا الى يوم 29 جانفي 2023 .

وافاد مصدر من مؤسسة التلفزة التونسية انه سيتم بث مباراة تونس والبحرين في اطار الدول الاول للمونديال غدا على القناة الثانية .

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيواجه في الدور الأول ضمن المجموعة الثامنة ، المنتخب البحريني في لقاء الجولة الأولى يوم الجمعة ، والمنتخب البلجيكي في لقاء الجولة الثانية يوم الاحد ، والمنتخب الدنماركي في لقاء الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

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