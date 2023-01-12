بطولة العالم لكرة اليد 2023 - التلفزة التونسية تقتني حقوق البث المباشر الفضائي لمختلف المباريات

اعلنت مؤسسة التلفزة التونسية انها اقتنت حقوق البث المباشر الفضائي لمختلف مباريات بطولة العالم لكرة اليد التي افتتحت امس وتتواصل بالسويد وبولونيا الى يوم 29 جانفي 2023 .



وافاد مصدر من مؤسسة التلفزة التونسية انه سيتم بث مباراة تونس والبحرين في اطار الدول الاول للمونديال غدا على القناة الثانية .



يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيواجه في الدور الأول ضمن المجموعة الثامنة ، المنتخب البحريني في لقاء الجولة الأولى يوم الجمعة ، والمنتخب البلجيكي في لقاء الجولة الثانية يوم الاحد ، والمنتخب الدنماركي في لقاء الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.



