طالبت النقابة العامة لمتفقدي المدارس الابتدائية وزارة التربية بالتعجيل بالرد على مراسلة النقابة العامة الأخيرة والمتعلقة بطلب جلسة عمل لاستكمال مسار المفاوضات والانتهاء من تسوية المشاكل المادية العالقة وبقية النقاط المضمنة باللائحة المهنية القطاعية.



وحمّلت نقابة متفقدي المدارس الابتدائية خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي أمس الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة التربية مسؤوليتها في احترام المكانة الاعتبارية للمتفقدات والمتفقدين في تعاملها معهم بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم المحورية صلب المنظومة التربوية داعية إياها الى القطع مع كل أشكال الهرسلة والضغوط والملفات الكيدية.



وطالبت الوزارة بالتدخل العاجل لتسوية مختلف الوضعيات المهنية لكافة المتفقدين و المتفقدات بجهة القصرين لضمان حقهم في ظروف عمل لائقة من خلال ما تضمنته اللائحة المهنية الجهوية الصادرة أخيرا عن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين.



وأعلنت النقابة العامة تبنيها للائحة في إطار التكامل بين هياكل الاتحاد جهويا وقطاعيا ووطنيا دفاعا عن وحدة المنظمة واستقلاليتها مؤكدة حرصها على متابعة تسوية كل الوضعيات الجهوية في كامل الجهات.



وثمن مكتب النقابة العامة من جهة أخرى أداء الاتحاد العام التونسي للشغل في لعب دوره الوطني الريادي وفاء لمبادئ النشأة وقيم التأسيس لإنقاذ تونس من الأزمة المركبة والمعقدة التي تردت فيها من خلال مبادرته لإطلاق حوار وطني شامل.



وعبر في جانب آخر عن استهجانه وتنديده بحملات التشويه البائسة من بعض الجهات المأجورة ومن قبل السلطة التي تستهدف قيادات المنظمة الشغيلة الشرعية وفي مقدمتهم الأمين العام مستنكرا كل محاولات الاختراق "البائسة" لهياكل المنظمة من قبل "السلطة وأجهزتها وأدواتها وأذيالها" في محاولات ساذجة لشق الصف النقابي وتنصيب هياكل موازية تهدف الى ضرب وحدة المنظمة واستقلاليتها حسب تقديره.





